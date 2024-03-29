ФХР сообщает о росте случаев подделки возраста в детском хоккее

Федерация хоккея России (ФХР) сообщила о росте случаев выступлений игроков с поддельными датами рождения в детском хоккее.

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— За последние годы в российском детском хоккее участились случаи выступления хоккеистов с поддельными датами рождения. Федерация хоккея России имеет все инструменты для выявления подобного мошенничества и усиливает борьбу с ним, — говорится в заявлении на официальном сайте ФХР.

В федерации также обратились к тренерам, руководителям школ, родителям и другим участникам процесса подготовки игроков с призывом сообщать о подобных случаях.