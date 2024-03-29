Малкин поддержал восьмилетнего хоккеиста, пострадавшего при теракте

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин поддержал восьмилетнего хоккеиста Илью Толпыкина, который пострадал при теракте в торговом центре «Крокус Сити Холл». Он занимается в академии «Олимпийская деревня — 80».

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«Илья, привет! Это Евгений Малкин. Я знаю, что у тебя операция, и хочу пожелать тебе крепкого здоровья, ты настоящий мужчина, всё будет хорошо. Мы за тебя очень сильно переживаем. Летом буду в Москве, мы можем вместе сходить на хоккейный матч. Если тебе что-то нужно, ты всегда можешь обратиться ко мне, всегда тебе помогу. Какие-то новинки из хоккейной формы я тебе могу привезти из Америки. Знаю, что ты занимаешься хоккеем, это очень круто. У тебя обязательно всё получится, ты станешь крутым хоккеистом. Держись, всё будет хорошо. Не торопись, восстанавливайся потихоньку, ты обязательно выздоровеешь, и обязательно увидимся летом. Я тебя обнял», — приводит слова Малкина «Советский спорт».

Ранее мама мальчика рассказала, что его сбила машина террористов, когда те покидали место преступления. У Ильи были диагностированы черепно-мозговая травма, перелом ключицы и перелом бедра.