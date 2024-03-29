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Власти Хельсинки могут изъять арену Тимченко и Ротенберга, если они не согласятся на продажу (Yle)

Власти Хельсинки могут экспроприировать арену у Ротенберга и Тимченко.

Власти Хельсинки могут экспроприировать арену у Ротенберга и Тимченко
© Sports.ru

Как сообщает финская телерадиокомпания Yle, финские власти собираются купить стадион «Хельсинки Холл», известный как «Хартвалл Арена», у его нынешних владельцев – российских бизнесменов Геннадия Тимченко и Романа Ротенберга. Об этом заявил заместитель мэра Хельсинки Пааво Архинмяки.

Спортивно-концертный комплекс закрыт с февраля 2022 года, и в течение последних полутора лет несколько частных компаний делали безуспешные попытки выкупить стадион у нынешних владельцев

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Городские власти по-прежнему хотят заключить сделку, и если владельцы не согласятся продать объект, город его экспроприирует – процесс могут запустить в июне.

Тимченко является председателем совета директоров КХЛ, Ротенберг – первым вице-президентом ФХР и главным тренером СКА.

Ранее сообщалось, что Ротенберг и Тимченко решили продать хоккейную арену в Хельсинки. Оба россиянина находятся под санкциями Евросоюза. Также утверждалось, что арену могут изъять, новый пакет санкций ЕС позволит это.

Хоккей
Роман Ротенберг
Геннадий Тимченко
СКА
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