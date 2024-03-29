Российский хоккеист НХЛ может вернуться на родину

Российский защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Чикаго Блэкхоукс» Никита Зайцев может покинуть команду и вернуться в Россию для выступления в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Контракт хоккеиста с клубом Национальной хоккейной лиги заканчивается 30 июня. Основным претендентом на игрока в КХЛ является московский ЦСКА, за который он выступал с 2013 по 2016 год. Примечательно, что именно из армейского клуба он отправился в НХЛ.

Зайцев был обменян в «Чикаго» из «Оттавы Сенаторз». В текущем сезоне регулярного чемпионата НХЛ 32-летний защитник набрал 7 (2+5) очков в 32 матчах за «Чикаго». Ранее он также выступал за «Торонто Мэйпл Лифс» и «Сибирь».

Зайцев — двукратный бронзовый призер чемпионатов мира. Он выступал в России за «Крылья Советов», «Сибирь» и московский ЦСКА. В мае 2016 года он подписал контракт новичка с «Торонто», который в 2019-м году продлил уже на семь лет на сумму $31,5 млн. Летом того же года «Торонто» обменял его в «Оттаву», договор с которой был рассчитан до конца сезона-2023/24.