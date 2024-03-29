Плющев: Запад в КХЛ сдает позиции

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал корреспонденту «Спорт День за Днем» Максиму СУТЧЕНКО перекрестный плей-офф в нынешнем сезоне КХЛ.

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Перекрестный плей-офф начался со второго раунда. Розыгрыш Кубка Гагарина уже покинули представители Запада СКА и «Динамо», проиграв «Автомобилисту» и «Трактору». Две серии не завершены: «Авангард» — «Локомотив» (3:3) и «Металлург» — «Спартак» (3:2).

— В полуфиналах могут быть только команды с Востока? Чем так клубы оттуда превосходят Запад?

— Не сказал, бы что такая сила Востока над Западом. «Восток — дело тонкое, Петруха». Запад просто сдает свои позиции. Они долго были уверены в своем превосходстве. И Запад всегда шарахался от перекрестного плей-офф. Но некоторые руководители Востока тоже. Но вот сейчас схлестнулись воочию. Хоккей — это игра мужская, характерная. Здесь нельзя рассчитывать только на то, что у тебя все хорошо в инфраструктуре. Надо еще прикладывать характер и мастерство. И если на Западе мастерства хватало, то с характером дела хуже. Не все на Западе воспринимают то, что им предлагает тренер. Отсюда и ранний вылет «Динамо», ЦСКА и СКА. К сожалению, Запад долго себя уговаривал, что он сильнее всех. И наступил определенный период застоя. Восток не скакал и не прыгал выше крыши. Он спокойно шел вперед, рассчитывал на свои силы, своих воспитанников. И у них больше того фундамента, который требуется для игр уровня плей-офф.

— Могут ли клубы Западной конференции попросить вернуть прежний формат плей-офф?

— Не исключаю такой возможности. Но это будет слишком демонстративно. Плей-офф на сегодняшний день показал, что это интересно. Перекрестный плей-офф привлекает больше болельщиков. Идут стыковые матчи между лидерами Запада и Востока, а не в своих конференциях команды разбираются, где уже играли по несколько раз за сезон. Вообще о перекрестном плей-офф говорили 8-10 лет. Было много противников такой идеи. Но трибуны в последнее время стали пустеть. Организаторам КХЛ пришлось принять такое решение, чтобы привлечь болельщиков. Думаю, что болельщики отреагировали однозначно. И вообще перекрестный плей-офф надо начинать играть уже с 1/8 финала, а не с 1/4.

— Верите ли вы в то, что Кубок Гагарина может выиграть «Трактор» или «Автомобилист»? Такие «темные лошадки» нынешнего плей-офф.

— Это уже не «темные лошадки». Команды доказали свою состоятельность на хоккейной площадке, а не в кулуарах. «Трактор» выбил первую Запада («Динамо», — «Спорт День за Днем»), «Автомобилист» — вторую (СКА, — «Спорт День за Днем»). Сейчас «Спартак» и «Локомотив» представляют интересы Запада. Может так получится, что финал будет восточный. Руководители должны делать выводы, а не перебирать кого мы еще не задействовали в нашей обойме. Когда требуются большие решения, революционные решения, надо идти на неординарные поступки. А у нас все по накатанной идет.