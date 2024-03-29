Совет директоров КХЛ утвердил новые предельные сроки проведения чемпионата

КХЛ утвердила новые предельные сроки проведения чемпионата со следующего сезона — 31 мая
Совет директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) утвердил новые предельные сроки проведения Фонбет Чемпионата КХЛ и OLIMPBET Чемпионата МХЛ начиная с сезона‑2024/2025, сообщается на официальном сайте КХЛ.
Новый предельный срок — 31 мая. Сейчас сезон заканчивается не позднее 30 апреля.
— В связи с данными изменениями были сокращены сроки предсезонных сборов и установлен запрет на их проведение в период с 1 июня по 31 июля для хоккеистов, имеющих односторонний контракт; с 1 июня по 14 июля включительно для хоккеистов, имеющих двусторонний контракт, и для хоккеистов, заключивших пробный контракт; с 1 июня по 30 июня включительно для хоккеистов молодежной команды и для хоккеистов, заключивших пробный контракт с молодежной командой, — говорится в сообщении.