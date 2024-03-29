Совет директоров КХЛ утвердил новые предельные сроки проведения чемпионата

Совет директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) утвердил новые предельные сроки проведения Фонбет Чемпионата КХЛ и OLIMPBET Чемпионата МХЛ начиная с сезона‑2024/2025, сообщается на официальном сайте КХЛ.

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Новый предельный срок — 31 мая. Сейчас сезон заканчивается не позднее 30 апреля.