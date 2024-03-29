КХЛ ограничила количество зарегистрированных контрактов всех видов

Совет директоров КХЛ ограничил количество зарегистрированных лигой контрактов клуба всех видов, сообщает пресс‑служба КХЛ.

© Матч ТВ

Как отмечается, клубы смогут регистрировать не более 25 односторонних и не более 45 двусторонних и трехсторонних соглашений с игроками. Для клубов КХЛ, имеющих общую организационную и (или) финансовую структуру с командой клуба ВХЛ, ограничение более мягкое — не более 75 двусторонних и трехсторонних контрактов. Эти требование должно соблюдаться в любой момент времени.

Также лига закрепила возможность отказа в регистрации односторонних контрактов в период с 1 июня (для 2024 года — с 1 мая) до окончания процедуры заявки команды для участия в чемпионате КХЛ, если доходы по ним превышают потолок зарплат.