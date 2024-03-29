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«Ак Барс» обыграл «Челны» в выездном товарищеском матче

Завершился товарищеский матч, в котором встречались «Челны» и «Ак Барс». Команды играли в Ледовом дворце спорта в Набережных Челнах. «Ак Барс» одержал победу со счётом 7:6.

«Ак Барс» обыграл «Челны» в выездном товарищеском матче
© Пресс-служба ХК "Ак Барс"

Встреча состояла из двух периодов: в одном команды сыграли в формате «5 на 5», в другом – «3 на 3». Первый игровой отрезок завершился результативной ничьей (2:2), а во втором периоде казанцы вырвали победу с перевесом в одну шайбу (5:4).

«Ак Барс» выступал в следующем составе:

Вратари: Амир Мифтахов, Максим Арефьев.

Защитники: Кирилл Адамчук, Даниил Журавлёв, Артемий Князев, Константин Лучевников, Дмитрий Юдин.

Нападающие: Станислав Галиев, Артём Галимов, Никита Дыняк, Дмитрий Кагарлицкий, Семён Кошелев, Артём Лукоянов, Кирилл Петров, Илья Сафонов, Евгений Свечников, Дмитрий Яшкин.

Тренер: Александр Степанов.

Хоккей
Артем Галимов
Артемий Князев
Илья Сафонов
Даниил Журавлев
Амир Мифтахов
Никита Дыняк
Кирилл Адамчук
Семен Кошелев
Станислав Галиев
Евгений Свечников
Артем Лукоянов
Дмитрий Яшкин
Максим Арефьев
Александр Степанов
Дмитрий Юдин
Дмитрий Кагарлицкий
Кирилл Петров
ХК Ак Барс
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