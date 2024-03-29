«Ак Барс» обыграл «Челны» в выездном товарищеском матче

Завершился товарищеский матч, в котором встречались «Челны» и «Ак Барс». Команды играли в Ледовом дворце спорта в Набережных Челнах. «Ак Барс» одержал победу со счётом 7:6.

© Пресс-служба ХК "Ак Барс"

Встреча состояла из двух периодов: в одном команды сыграли в формате «5 на 5», в другом – «3 на 3». Первый игровой отрезок завершился результативной ничьей (2:2), а во втором периоде казанцы вырвали победу с перевесом в одну шайбу (5:4).

«Ак Барс» выступал в следующем составе:

Вратари: Амир Мифтахов, Максим Арефьев.

Защитники: Кирилл Адамчук, Даниил Журавлёв, Артемий Князев, Константин Лучевников, Дмитрий Юдин.

Нападающие: Станислав Галиев, Артём Галимов, Никита Дыняк, Дмитрий Кагарлицкий, Семён Кошелев, Артём Лукоянов, Кирилл Петров, Илья Сафонов, Евгений Свечников, Дмитрий Яшкин.

Тренер: Александр Степанов.