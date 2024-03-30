Губерниев и Васильев поспорили в прямом эфире на щелбан из‑за Овечкина
Комментатор Дмитрий Губерниев и двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев в прямом эфире телеканала «Матч ТВ поспорили на щелбан о том, догонит ли по числу голов в НХЛ нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин канадца Уэйна Гретцки.
Овечкину 38 лет, он занимает второе место в списке лучших снайперов в истории лиги с 848 голами. По этому показателю он уступает только канадцу Уэйну Гретцки, в активе которого 894 шайбы.
Васильев выразил сомнение, что у Овечкина получится догнать Гретцки.
— Вряд ли. Я не очень в это верю. Он очень тяжелый стал, — заявил Васильев.
— Заспорим? — предложил Губерниев.
— Спорим! — согласился Васильев.
— Договорились! На щелбан! У нас еще пара лет есть как минимум, — подытожил Губерниев в эфире «Матч ТВ».
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Губерниев и Васильев поспорили в прямом эфире на щелбан из‑за Овечкина
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