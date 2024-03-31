Нападающий "Миннесоты" Капризов забросил шайбу в матче НХЛ с "Вегасом"

Действующий обладатель Кубка Стэнли "Вегас" со счетом 2:1 в овертайме обыграл "Миннесоту" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Заброшенными шайбами в составе "Вегаса" отметились Майкл Амадио (54-я минута) и Джонатан Маршессо (64). У "Миннесоты" отличился Кирилл Капризов (37).

Маршессо забросил победную шайбу, когда "Миннесота" заменила вратаря на дополнительного полевого игрока. По правилам НХЛ в таком случае проигравшая в овертайме команда не получает очка за ничью в основное время. Капризов в текущем сезоне набрал 82 очка (37 заброшенных шайб + 45 результативных передач) в 66 играх.

"Миннесота" после 73 матчей набрала 79 очков и занимает 6-е место в таблице Центрального дивизиона. "Вегас" с 90 очками в 74 играх располагается на 3-й строчке в Тихоокеанском дивизионе. В следующем матче "Миннесота" примет "Оттаву", "Вегас" на своем льду сыграет с "Ванкувером". Встречи пройдут 3 апреля.

В другом матче "Флорида" со счетом 3:2 по буллитам обыграла "Детройт". Российский вратарь "Флориды" Сергей Бобровский отразил 20 бросков и все три буллита в послематчевой серии.