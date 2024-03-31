Панарин вышел на третье место в истории "Рейнджерс" по очкам за сезон
Российский нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин набрал четыре очка в матче против "Аризоны".
Минувшей ночью хоккеисты "Нью-Йорк Рейнджерс" в гостях нанесли поражение "Аризоне" со счетом 8:5. Россиянин забросил 44-ю в сезоне шайбу и отдал три голевые передачи.
Также в составе клуба из Нью-Йорка хет-трик на счету Алексиса Лафренье, по разу отличились Райан Линдгрен, Крис Крайдер, Зак Джонс и Баркли Гудроу.
У проигравших шайбы забросили Матиас Мачелли, Клейтон Келлер, Ник Бьюгстад, Лоусон Крауз и Логан Кули.
Панарин набрал уже 107 очков в нынешнем сезоне (44 шайбы и 63 передачи). Он поднялся на третье место по очкам, набранным за один сезон за клуб, сравнявшись с Марком Мессье.
Больше набирали только Жан Ратель - 109 и Ягомир Ягр - 123.