Игроки «Бостона» 10 раз блокировали броски Овечкина в матче с «Вашингтоном»

Этой ночью в Вашингтоне прошёл матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» уступил «Бостон Брюинз» (2:3 Б).

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Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин не смог отметиться результативными баллами, проведя на площадке 21 минуту и 55 секунд, из них 7минут и 36 секунд при игре в большинстве. Россиянин нанёс три броска в створ, один бросок прошёл мимо ворот и целых 10 бросков Овечкина заблокировали игроки «Бостона». При этом четыре заблокированных броска пришлись на овертайм.

Три броска заблокировал защитник Брэндон Карло, два — защитник Чарли Макэвой, и по одному броску заблокировали защитники Эндрю Пик и Хампус Линдхольм, форварды Чарли Койл, Брэд Маршан и Трент Фредерик.

Также российский нападающий не реализовал потенциально победный послематчевый буллит.