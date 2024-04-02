Капитан «Эдмонтона» установил рекорд по передачам в регулярке НХЛ в XXI веке

Сегодня, 2 апреля, «Сент-Луис Блюз» на своей площадке обыграл «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Энтерпрайз-центр» в Сент-Луисе (США) завершилась со счётом 3:2 ОТ.

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Канадский форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид во встрече отметился результативной передачей, которая стала для него 97-й в нынешнем регулярном сезоне. Нападающий установил рекорд по количеству передач в регулярке НХЛ в XXI веке. Последний игрок, который набирал 97 ассистов, был Адам Оутс в сезоне-1992/1993.

Напомним, всего в нынешней регулярке Макдэвид забросил 29 шайб и отдал 97 результативных передач, набрав в общей сложности 126 очков.

Список лучших бомбардиров можно посмотреть здесь, а ознакомиться с лидерами снайперской гонки нынешнего сезона – тут.