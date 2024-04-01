Вратарь Хабибулин рассказал, почему не сыграл за "Торпедо" в сезоне-2023/24

Обладатель Кубка Стэнли 2004 года вратарь Николай Хабибулин не сыграл за нижегородское "Торпедо" в сезоне-2023/24 из-за сложной концовки регулярного чемпионата у команды. Об этом он рассказал в подкасте на YouTube-канале Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

27 декабря 2023 года "Торпедо" заключило контракт с Хабибулиным, которому на тот момент было 50 лет, 13 января ему исполнился 51 год. С 2022 года Хабибулин работал в "Торпедо" тренером вратарей.

"Почему не получилось сыграть? Во-первых, я думаю, немножко не хватило времени, во-вторых, дела у нас в конце сезона шли не очень хорошо, поэтому больше усилий было направлено на то, чтобы оба вратаря были готовы к плей-офф. Внутри команды мы об этом говорили, чтобы я хотя бы попробовал сыграть период, а дальше как пойдет", - сказал Хабибулин. "Эта идея возникла еще в начале сезона. Сначала в виде шутки, которая потом переросла во что-то серьезное. Под давлением своих коллег из тренерского штаба я сказал: "Ладно, давайте так сделаем". В этом году не получилось. Может, получится в следующем, сейчас разницы уже особой нет: 51 год или 52 года", - добавил он.

Последний официальный матч голкипер провел в сезоне-2013/14, когда выступал за команду Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Чикаго". Хабибулин является олимпийским чемпионом 1992 года, бронзовым призером Игр 2002 года и обладателем Кубка Стэнли 2004 года. Вратарь начал карьеру в "Автомобилисте" в сезоне-1988/89, в 1991 году перешел в московский ЦСКА. В НХЛ голкипер провел 799 матчей. Он выступал за "Виннипег", "Финикс", "Тампу", "Эдмонтон" и "Чикаго", в локаутном сезоне-2004/05 играл за казанский "Ак Барс".