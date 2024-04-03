Овечкин впервые за четыре матча отметился результативным действием

В эти минуты в Баффало (США) на стадионе «Кибэнк-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Баффало Сэйбрз» принимает «Вашингтон Кэпиталз». На момент написания новости проходит третий период. Счёт в матче 4:2 в пользу хозяев.

Российский нападающий «столичных» Александр Овечкин результативно поучаствовал во второй голевой атаке своей команды и записал на свой счёт ассист. Россиянин впервые за четыре последних матча смог отметиться результативным действием.

Всего в нынешнем сезоне Овечкин провёл 71 матч, в которых забросил 26 шайб и отдал 33 результативные передачи, набрав в общей сложности 59 очков.

Александр Овечкин отстаёт в списке лучших снайперов НХЛ от канадца Уэйна Гретцки на 46 шайб. На счету Овечкина 848 голов. Гретцки же забил за карьеру 894 гола.