Медведев прокомментировал штраф от КХЛ

Председатель Совета директоров СКА и первый президент КХЛ Александр Медведев прокомментировал штраф в 500 тысяч рублей, наложенный на клуб за критику судей после четвертьфинальной серии плей-офф КХЛ против «Автомобилиста» (1 – 4).

«Это будет сродни удалению Серебрякова в пятом матче с «Автомобилистом», — приводит слова Медведева «Спорт-Экспресс».

После пятого матча серии с «Автомобилистом» (4:5) Медведев раскритиковал судей за то, что они во втором периоде удалили голкипера Никиту Серебрякова, что привело к голу екатеринбуржцев. Также функционер заявил, что СКА весь сезон сталкивался с сомнительными решениями судей, и всем арбитрам КХЛ нужно «посмотреть в зеркало и изменить подход к работе».