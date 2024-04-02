Кудашов остается главным тренером московского «Динамо»

Главный тренер Алексей Кудашов продолжит работу в московском «Динамо». Об этом заявил президент клуба Виктор Воронин на пресс-конференции. Новое соглашение со специалистом рассчитано на два года.

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Напомним, под руководством 52-летнего Кудашова в нынешнем сезоне столичный клуб второй раз в своей истории выиграл Кубок Континента, став лучшей командой лиги по итогам регулярного чемпионата. Из плей-офф динамовцы вылетели на стадии второго раунда, благодаря чему займут пятое место в итоговой турнирной таблице КХЛ.

Московское «Динамо» вылетело из текущего розыгрыша Кубка Гагарина во втором раунде, проиграв серию «Трактору» со счётом 4-0. Алексей Кудашов возглавляет команду с 2021 года. За это время его лучшим достижением стала победа в регулярном чемпионате – 2023/2024.