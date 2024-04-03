Илья Сорокин стал второй звездой матча НХЛ с «Чикаго»

Российский вратарь «Нью‑Йорк Айлендерс» Илья Сорокин был признан второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго».

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«Островитяне» дома выиграли со счетом 2:1. Илья Сорокин отразил 18 бросков из 19.

Россиянин был признан второй звездой матча.

Российский защитник «Айлендерс» Александр Романов провел на льду 20 минут 31 секунду и нанес три броска по воротам.

НХЛ. РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ

«Нью-Йорк Айлендерс» (Нью-Йорк) — «Чикаго Блэкхокс» (Чикаго) — 2:1 (0:1, 0:0, 2:0)

Голы: Хорват, 41:33 (бол.). Хольмстрём, 49:25. — Дикинсон, 7:49.