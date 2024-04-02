Тарасов признан первой звездой в матче «Коламбуса» против «Колорадо»

«Коламбус» одержал победу над «Колорадо» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.

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Встреча завершилась со счетом 4:1 (0:0, 3:0, 1:1). В составе «Блю Джэкетс» заброшенной шайбой и результативной передачей отметился Кирилл Марченко, дубль оформил Александер Нюлендер, еще один гол забил Коул Силлинджер. У «Эвеланш» отличился Крис Вагнер.

Игроки «Коламбуса» Иван Проворов и Дмитрий Воронков оформили по одному результативному пасу. Вратарь хозяев Даниил Тарасов отразил 45 бросков и был признан первой звездой матча.

Еще в одном матче «Рейнджерс» дома уступили «Питтсбургу» со счетом 2:5. Вратарь команды из Нью‑Йорка Игорь Шестеркин сделал 15 сейвов.

Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин записал в актив один «ассист». Таким образом, на счету 32‑летнего россиянина стало 108 (44+64) очков в нынешнем сезоне, он обогнал Марка Мессье по набранным баллам в одном регулярном чемпионате и вышел на чистое третье место по этому показателю в истории «Рейнджерс».

НХЛ. РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ

«Коламбус Блю Джэкетс» (Коламбус) — «Колорадо Эвеланш» (Денвер) — 4:1 (0:0, 3:0, 1:1)

Голы: Марченко, 29:35. Нюландер, 34:12, 38:03. Силлинджер, 58:27. — Вагнер, 44:39.

«Нью-Йорк Рейнджерс» (Нью-Йорк) — «Питтсбург Пингвинз» (Питтсбург) — 2:5 (0:2, 0:0, 2:3)

Голы: Какко, 50:42. Рословик, 56:53. — Раст, 0:18, 57:49. Кросби, 10:39, 59:15. Бемстрём, 49:51.