Двухметровый вратарь Федотов рассказал о своем дебюте в НХЛ

Иван Федотов уже дебютировал в Национальной хоккейной лиге! Он сыграл за «Филадельфию», а после этого дал интервью «Матч ТВ», поделившись своими эмоциями.

© Личный архив ХК «Филадельфия»

Первый же сэйв — от Барзала, и трибуны в восторге! Как всегда, с Иваном Федотовым всё происходит стремительно. Не успели мы осознать, что ЦСКА с ним расторг контракт по обоюдному согласию, и Ваня уехал в Северную Америку, как он уже играет за «Филадельфию»!

В домашнем матче против «Нью-Йорк Айлендерс» он вышел во втором периоде, когда его напарник Самуэль Эрссон пропустил два гола после шести бросков (66,7% сэйвов). И вот на лед выходит двухметровый Федотов (202 см). Новая лига, дебют, непонятно, чего ждать. И тут же на его ворота вылетает лучший бомбардир «Айлендерс» Мэтью Барзал. Причем «один в ноль»! Ну что тут поделаешь? Федотов сделал впечатляющий сэйв. Трибуны в Wells Fargo Center взревели от восторга.

Конечно, сухарь или победа в первом же матче НХЛ — это было бы похоже на сказку. Но в конце второго периода Федотову забил элитный снайпер Андерс Ли, подправивший бросок бывшего защитника ЦСКА Александра Романова. Тем не менее, «Филадельфия» героически перевела игру в овертайм, но там накосячила в обороне, и Брок Нельсон своим броском буквально расстрелял ворота Федотова.

В таком эпизоде спасти было практически невозможно. Главный тренер «Филли» Джон Торторелла после матча ругался: «У нас сегодня играл один лишь вратарь. Дебют Федотова потрясающий, но этого парня слишком загружали работой! Сколько мы еще будем показывать свою мягкотелость?»

Тем не менее, «Филадельфия» сейчас занимает третье место в Столичном дивизионе, что гарантирует выход в плей-офф. А если Федотов будет так играть и дальше, то станет первым номером в рамке «летчиков». Сразу же после матча Иван дал интервью «Матч ТВ», поделившись своими эмоциями. Это же дебют в НХЛ. История!

«Не хватало еще, чтобы на мои ворота вылетел Макдэвид»

— Иван, предполагалось, что вы выйдете по ходу матча? Или дебют получился внезапно?

— Я готовился в своем режиме — была раскатка, потом занимался с неиграющими. Вратарь всегда должен быть готов, всякое может быть. Спонтанно принятое решение тренером — наверное, чтобы взбодрить команду, что-то поменять. Я после игры поддержал Сэма (вратарь-напарник Самуэль Эрссон). Сказал ему, что сейчас время такое, когда неважно, кто играет — он или нет. Я уважаю его, и Эрссон заслужил то, что они с «Филадельфией» весь сезон идут вместе. И в том, где они сейчас находятся, его немалая заслуга. Не так важно, кто сейчас играет — я или он. Важно попасть в плей-офф и сделать большое дело для команды, для будущего.

— ⁠Первый же сэйв после броска Мэтью Барзала, когда фанаты «Филадельфии» взревели от восторга, придал вам уверенности?

— Ну такой момент, да — символический, если честно. У меня всегда такие они, моменты неординарные. Поэтому я даже не удивился. Наверное, Коннор Макдэвид или Натан Маккиннон должны были сразу же «один в ноль» выйти, чтобы нанести первый бросок по моим воротам. Пожалуй, только это бы перебило впечатление от дебюта в НХЛ. Но ничего — всё, что ни происходит, то к лучшему. Слава богу, что сэйв получился. Я не акцентировал внимание на уверенности или чём-то еще. Играл в своем ритме — смена за сменой, бросок за броском. Я понимал, что нужно дать энергию команде. Возможность и себе, и им, чтобы почувствовать игру.

— ⁠Хорошая статистика сэйвов (19/21, 90,5%) — да, неприятно проигрывать в овертайме, хотя там сами себе гол привезли. Но как вы оцениваете в целом свою игру за эти 38 минут?

— Ну как хорошая? Это относительно. И два гола мне забили. Мы старались, надо отдать должное ребятам, они сделали большое дело, перевели игру в овертайм, когда оставалось 10 секунд до конца третьего периода. Забили гол, играя «шесть на пять». Сейчас нам каждое очко важно, оно на вес золота. Проигрывать в овертайме неприятно. Конечно, дебют в НХЛ получился бы совсем идеальным, если бы в овертайме забили мы. Если бы начать с победы... Но я спокойно воспринимаю это — надо идти шаг за шагом, рационально и без эмоций. Главное — команде продолжать в том же духе, проявлять такой же характер в оставшихся матчах. Ту сплоченность, которая была видна в «Филадельфии» весь сезон.

— ⁠Давит ли, что каждое очко на счету, потому что идет очень жесткая борьба за плей-офф?

— На меня — нет, не давит. Я на этом не акцентирую внимание. У меня уже есть опыт и понимание того, что если зацикливаться на этом, то это будет лишняя тяжесть на твоих плечах. А его и так сейчас хватает в определенных аспектах. Я повторю, что каждое очко сейчас бесценно, когда идет борьба за плей-офф. А ребята проявили характер и сплоченность — меня радует, что коллектив хороший, все парни перспективные. Очень классная команда, у нее хорошее будущее. Самое главное, все замотивированы. Мы взяли очень важное очко.

«В овертайме Варли мне говорит: «Эй, тебе туда!»

— Вы ⁠перепутали ворота в овертайме. Что вам сказал голкипер «Айлендерс» Семен Варламов в тот момент, и как вы оцениваете этот забавный эпизод?

— Я перед овертаймом особо не вникал в подробности. Тут другая лига — я даже не думал, меняются тут воротами или нет. Не знал, какая концепция. Поэтому остался в рамке. Смотрю — Варли подъезжает и говорит: «Эй, тебе туда!» И показывает на другую сторону площадки. Я так: «Ого, да? Ну ладно, окей». И спокойно поехал туда. Ничего страшного, ха-ха. Людям только дай возможность, и они зацепятся за любой курьез в их понимании. А я нормально к этому отношусь. Поехал, и всё. Ничего, сейчас такой период, что всё узнаешь, адаптируешься — я обычно на это реагирую, отталкиваясь от своего опыта, который уже был.

— Каково это — быть самым высоким вратарем в истории НХЛ?

— Классно, наверное! Даже не знаю, как тут отреагировать. Не зацикливаюсь на этом факте. Приятно, да. Как минимум, по одному показателю в историю лиги уже вошел. Дальше нужно работать и стремиться к тому, чтобы и по игре какие-нибудь показатели покорить. Надо развивать себя и стремиться к высоким целям. Классно! С чего-то же надо начинать? Хотя бы и с роста. Хороший старт!

— Шутят ли в раздевалке над вашим ростом?

— Ребята реагируют так: «Big guy!» или «Big Ivan!» («Большой парень» или «Большой Иван»). У нас потрясающая атмосфера. Подшучивают по-доброму, при этом с уважением относятся.

— ⁠Джон Торторелла сказал после матча: «Дебют Федотова замечательный», то есть оценил высоко. Такие слова главного тренера «Филли» вдохновляют?

— Если честно, я не акцентирую внимание — безусловно, мне очень приятно. И отношусь к мнению тренера с уважением. Бывают и хорошие, и плохие матчи. Сегодня так, завтра может быть по-другому. Каждый из нас должен прикладывать усилия для победы команды. Приятно, что так обо мне отзываются, оценивая работу. Безусловно, наш тренер — сильный мотиватор. Знает, как встряхнуть и направить команду в нужное русло. Хоть я недолго знаком с Тортореллой, но первое впечатление именно такое. Меня в целом вдохновляет, что я получаю удовольствие от хоккея и от того, где я сейчас нахожусь. От самой возможности играть в НХЛ за «Филадельфию». Это самое главное чувство, которое я сейчас испытываю.