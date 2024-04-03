«Металлург» обыграл «Автомобилист» в первом матче 1/2 финала Кубка Гагарина

В Магнитогорске завершился первый матч серии 1/2 финала Кубка Гагарина между «Металлургом» и «Автомобилистом». Победу в упорном матче одержали магнитогорцы со счётом 2:1 и повели в серии 1-0.

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Долгое время команды не могли открыть счёт в матче. Лишь на 35-й минуте матча нападающий «Металлурга» Александр Петунин совершил проход по правому флангу и прострелил на дальнюю штангу ворот «Автомобилиста». Шайба срикошетила от конька гостей Никиты Трямкина и залетела в ворота. Ассистентом в голе был признан Игорь Гераськин. В концовке матча голом в пустые ворота отметился Павел Акользин. Хоккеисты «Автомобилиста» не опустили руки и забили гол на последней минуте — отличился Данил Романцев.

Отметим, что по итогам матча «Автомобилист» получил пять малых штрафов, а «Металлург» ни одного.

Второй матч серии пройдёт в Магнитогорске 5 апреля.