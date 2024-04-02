Глава московского «Динамо» заявил о решении клуба продлить контракт с Гусевым

Президент – председатель совета директоров московского «Динамо» Виктор Воронин рассказал, что клуб решил продлить контракт с нападающим Никитой Гусевым.

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«Перед началом плей‑офф было принято решение о продлении контракта с Никитой Гусевым, рассчитанного до 30 апреля 2024 года», — передаёт слова Воронина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Нападающий выступает за московский клуб с сезона-2023/2024. Всего за команду он провёл 77 игр и набрал 99 (26+73) очков. В прошедшем регулярном чемпионате КХЛ Гусев установил рекорд по количеству очков, набранных за один регулярный сезон. Форвард набрал 89 (23+66) очков в 68 матчах. В розыгрыше Кубка Гагарина — 2024 Никита сыграл девять матчей, в которых записал на свой счёт 10 (3+7) очков.