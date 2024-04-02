«Локомотив» уверенно обыграл «Трактор» в первом матче 1/2 финала Кубка Гагарина

В Ярославле прошёл первый матч полуфинала плей-офф КХЛ «Локомотив» – «Трактор». Матч закончился со счётом 5:2 в пользу ярославцев.

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На шестой минуте матча счёт открыл нападающий «Трактора» Чарльз Робинсон. «Локомтиву» удалось сравять счёт и выйти вперёд ещё до конца первого периода — голами отметились Александр Полунин и Мартин Гернат.

На 35-й минуте матча травму получил основной вратарь «Трактора» Зак Фукале. Канадский голкипер получил повреждение в столкновении с нападающим «Локомотива» Максимом Шалуновым. Фукале покинул площадку с помощью партнёров по команде. Его сменщик Сергей Мыльников пропустил два гола за две с небольшим минуты — дубль оформил Полунин и гол забил Красковский. На старте третьего периода «Локомотив» увеличил преимущество до трёх шайб и довёл дело до уверенной победы.

Второй матч серии состоится в Ярославле 4 апреля.