Капризов вышел на восьмое место по очкам в истории «Миннесоты»

Сегодня, 3 апреля, «Миннесота Уайлд» обыграла на своей площадке «Оттаву Сенаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 3:2 (1:0, 1:1, 1:1).

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На счету российского нападающего «Уайлд» Кирилла Капризова голевая передача. Таким образом форвард набрал своё 317-е (151+166) очко в лиге и вышел на восьмое место по очкам в истории «Миннесоты», обойдя Микаэля Гранлунда. Лидером же в истории клуба является Микко Койву с 709 (205+504) результативными баллами.

Всего в нынешнем сезоне Капризов за 67 матчей записал на свой счёт 83 (37+46) очка.

После 74 матчей «Миннесота» занимает 10-е место в Западной конференции с 81 очком. Следующий матч «Миннесота» проведёт с «Колорадо Эвеланш».