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Анвар Гатиятулин согласился возглавить «Ак Барс», несмотря на договорённость с «Сибирью»

Как стало известно «Чемпионату», известный тренер Анвар Гатиятулин дал окончательное согласие руководству «Ак Барса» возглавить команду. Гатиятулин отказал «Сибири», с которой у него была устная договорённость о подписании двухлетнего соглашения, а также ЦСКА, где Илья Воробьёв предлагал 48-летнему специалисту войти в тренерский штаб в качестве тренера по защитникам.

Гатиятулин согласился возглавить «Ак Барс», несмотря на договоренность с «Сибирью»
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Напомним, 22 марта председатель попечительского совета хоккейного клуба «Сибирь» и губернатор Новосибирской области Андрей Травников представил команде новое руководство. На должности генерального директора «Сибири» Кирилла Фастовского сменил Лев Крутохвостов. До конца регулярного чемпионата сезона-2023/2024 главным тренером команды был Сергей Кривокрасов.

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