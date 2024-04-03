Как стало известно «Чемпионату», нападающий Сергей Плотников близок к возвращению в СКА, за который уже выступал с 2016 по 2020 год. Нынешний контракт форварда ЦСКА действует до 30 апреля 2024 года. Кроме того, Плотникова активно звали в «Амур» (сам Сергей является уроженцем Хабаровска), однако хоккеист хочет жить и играть в Москве или Санкт-Петербурге.

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В регулярном сезоне-2023/2024 КХЛ Плотников принял участие в 66 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых отметился 26 (13+13) результативными действиями при показателе полезности «-1». В розыгрыше Кубка Гагарина — 2024 33-летний форвард провёл пять матчей, в которых результативными действиями не отметился.

Напомним, ЦСКА вылетел в первом раунде плей-офф КХЛ, уступив в пяти матчах «Локомотиву».