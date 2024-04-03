Могильный рассказал, что чувствовал, когда Кучеров побил его легендарный рекорд
Легендарный советский и российский хоккеист Александр Могильный рассказал, что чувствовал, когда форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров побил его легендарный рекорд по очкам среди россиян в НХЛ.
«Что чувствовал, когда в сезоне-2018/2019 Кучеров побил мой рекорд по количеству очков для россиян (смеётся)? Ничего абсолютно не чувствовал. Мой рекорд… Что это за рекорд-то (смеётся)? В своё время, когда мы играли, люди по 160–180 очков набирали. И никто ничего об этом не говорил. Кучеров — молодец, я его ещё тогда поздравлял. Рекорды ставятся, чтобы их побили. Из этого и идёт прогресс. А я абсолютно ничего не чувствовал. Что я мог чувствовать (улыбается)?» — сказал Могильный в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.
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