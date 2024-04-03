Могильный рассказал, что чувствовал, когда Кучеров побил его легендарный рекорд

Легендарный советский и российский хоккеист Александр Могильный рассказал, что чувствовал, когда форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров побил его легендарный рекорд по очкам среди россиян в НХЛ.

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