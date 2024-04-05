Вратарь «Торонто» Самсонов номинирован на приз НХЛ за преданность хоккею

Российский голкипер «Торонто Мэйпл Лифс» Илья Самсонов номинирован на «Билл Мастертон Трофи» — приз, вручаемый игроку, который лучше остальных проявляет высокое спортивное мастерство и демонстрирует верность хоккею. Об этом сообщает The Hockey News.

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На данную номинацию Самсонова выдвинула ассоциация профессиональных хоккейных журналистов Торонто. Отмечается, что на приз номинируется хоккеист из каждой команды Национальной хоккейной лиги.

С 21 января по 30 марта статистика Самсонова составляет 15-3-1 с одним шат-аутом.

Напомним, «Торонто Мэйпл Лифс» набрал 95 очков после 75 встреч и занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. В следующей игре канадский клуб встретится в гостях с «Монреаль Канадиенс».