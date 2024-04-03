Могильный назвал «монстром» нападающего «Торонто»

Олимпийский чемпион по хоккею Александр Могильный заявил, что результативность форварда «Торонто Мэйпл Лифс» Остона Мэттьюса вызывает уважение.

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Мэттьюс в текущем регулярном чемпионате НХЛ забросил 62 шайбы. Это личный рекорд 26‑летнего американца, а также рекорд «Торонто», за который выступал и Могильный.

— Остон молодец! В этом смысле он просто монстр. Приятно смотреть, что в лиге есть настоящие голеадоры. Чувство ворот, бросок, выбор голевой позиции. Но и команда достойная вокруг него. Мэттьюс вызывает огромное уважение, — цитирует Могильного «Чемпионат».

Мэттьюс в трех шайбах от повторения рекорда по голам за один сезон в XXI веке, который был установлен российским форвардом «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным в сезоне‑2007/08.