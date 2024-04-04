Агент Воронкова рассказал о возможном возвращении хоккеиста в «Ак Барс»

Агент Александр Черных, представляющий интересы хоккеиста «Коламбус Блю Джэкетс» Дмитрия Воронкова, ответил на вопрос о возможном возвращении игрока в казанский «Ак Барс».

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Соглашение Воронкова с «Коламбусом» рассчитано до 2025 года. Воронков выступал за «Ак Барс» с сезона‑2018/19, форвард провел за команду 232 матча в КХЛ и набрал 99 очков (52 шайб и 47 передач).

— Большие ли шансы у Воронкова вернуться, несмотря на действующий контракт с «Коламбусом»?

— Во‑первых, да, у него действующий контракт. Во‑вторых, мне кажется, преждевременно вообще говорить о каком‑либо возвращении, пока идет сезон. Я могу понять Казань. На их месте у меня тоже было бы желание вернуть Дмитрия, но этот разговор пока преждевременный. Как отреагируют на всё это американский клуб, сам Дмитрий? Я бы пока не торопился, дождался бы окончания сезона и четкого понимания.

— То есть, пока что в сделке заинтересован только «Ак Барс»? «Коламбус» не в курсе, а Дима предложение не рассматривает?

— Не то что не рассматривает. Возможно, с ним был разговор, но пока всё это преждевременно. Мы помним, как и до этого был разговор, обсуждали и общались. Но Дмитрий остался и показывает результат, радует болельщиков и хорошо представляет нашу страну за океаном, — приводит слова Черных Metaratings.ru.

Воронков в текущем сезоне НХЛ провел 69 встреч и записал в актив 32 очка (17+15).