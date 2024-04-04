Экс-нападающий СКА рассказал, как жил в семье Гальченюка в Канаде

Экс-форвард «Авангарда» Наиль Якупов рассказал, как жил в семье форварда СКА Алекса Гальченюка в Канаде.

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«Это «Билдс Фэмили» — это те люди, которые забирают к себе европейцев, им клуб платит деньги, определённую сумму, ты у них живёшь в семье, они тебя кормят, поют, одевают, у тебя отдельная комната. Ты с ними, короче, варишься, и вот она как вторая семья, то есть это нормальное явление.

На второй день мы просыпаемся, мне говорят, что всё, увезем тебя в новую семью. И всё, я с кислой миной понял, что мне так у них понравилось. Ну, русский язык, еда. Я еду, уже слёзы. Реально слёзы. Приезжаем, и Игорь Николаевич, у Алекса [Гальченюка], тётя, сестра, всей бандой поехали. Всё, мне комнату показывают, я такой думаю: «Блин, может, домой попроситься». И Николаевич такой: «Тебе тут нравится?». А он понял по взгляду, что нет. Он такой: «Погоди». Ушёл, пошептались, короче. И всё. И Николаевич подходит: «Хочешь у меня жить?» Я такой: «Да».

И минута просто, я чемодан с комнаты потащил обратно в багажник. Я даже семье «пока» не сказал. А мне пофиг, что они там думали, абсолютно. А я к Гальченюкам — всё, вообще просто вышка такая. Ну там зато режим, профессионализм вообще полный был. Питание, сон, тренировки, подкатки, всё было вообще. Просмотр русских сериалов вечером обязательно в девять часов. Такой кайф был просто, такая вот такая дружина была у нас», — цитирует Якупова YouTube-канал «Скользкий лёд».