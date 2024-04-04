Квартальнов останется главным тренером минского «Динамо»

Генеральный директор ХК «Динамо-Минск» Артём Каркоцкий заявил, что Дмитрий Квартальнов продолжит работу на посту главного тренера команды в следующем сезоне КХЛ. Ранее в СМИ появлялась информация, что специалист может покинуть белорусский клуб.

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«Мы подвели итоги сезона с Дмитрием Вячеславовичем, я уже говорил, что у тренера контракт на три года. Идём дальше. Дмитрий Вячеславович продолжает работать в «Динамо», — цитирует Каркоцкого пресс-служба минского клуба.

Напомним, Квартальнов возглавляет белорусскую команду с сезона-2023/2024. Под его руководством «Динамо» вышло в плей-офф с восьмого места на Западе, где в первом раунде уступило московскому «Динамо» со счётом 2-4.