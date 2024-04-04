Московское «Динамо» продлило контракт с О’Деллом

Канадский нападающий Эрик О’Делл подписал новый контракт с московским «Динамо», сообщается на официальном сайте хоккейного клуба.

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Соглашение 33‑летнего хоккеиста рассчитано на два сезона.

— Еще одна приятная новость — продление контракта с Эриком О’Деллом. Ведущий центр команды уже стал своим во всех смыслах слова. Москва и «Динамо» для Эрика и его семьи не пустой звук. Тренерский штаб рассчитывает, что в новом сезоне он не сбавит обороты и продолжит радовать болельщиков своей игрой и эмоциями, — сказал спортивный директор «Динамо» Алексей Сопин.

Ранее «Матч ТВ» сообщал, что О’Делл хочет получать по новому контракту 80 миллионов рублей.

О’Делл защищает цвета московского «Динамо» с 2021 года. В текущем сезоне канадец набрал 51 (23+28) очко в 64 матчах регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ. В плей‑офф форвард заработал 6 (4+2) баллов в 10 играх.

«Бело‑голубые» завершили выступления в Кубке Гагарина на стадии второго раунда, уступив челябинскому «Трактору» (0–4).

Ранее в КХЛ О’Делл выступал за «Сибирь», «Металлург» и «Сочи».