Нападающий Андрей Светлаков покинет ЦСКА.

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис.

«Как стало известно мне, нападающий Андрей Светлаков не будет продлевать контракт с ЦСКА и выйдет на рынок как неограниченно свободный агент. Интерес к российскому центрфорварду в самом расцвете сил ожидается огромный. Для понимания этого факта не нужно быть гением», – написал Зислис.

Нападающий играет за ЦСКА с сезона-2015/16. Срок соглашения игрока рассчитан до 30 апреля.

В регулярном чемпионате-2023/24 Светлаков провел 59 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ и набрал 29 (10+19) очко. В плей-офф 27-летний нападающий сделал 1 передачу в 5 играх.