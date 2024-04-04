Светлаков не будет продлевать контракт с ЦСКА. Форвард выйдет на рынок свободных агентов (Михаил Зислис)
Нападающий Андрей Светлаков покинет ЦСКА.
Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис.
«Как стало известно мне, нападающий Андрей Светлаков не будет продлевать контракт с ЦСКА и выйдет на рынок как неограниченно свободный агент. Интерес к российскому центрфорварду в самом расцвете сил ожидается огромный. Для понимания этого факта не нужно быть гением», – написал Зислис.
Нападающий играет за ЦСКА с сезона-2015/16. Срок соглашения игрока рассчитан до 30 апреля.
В регулярном чемпионате-2023/24 Светлаков провел 59 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ и набрал 29 (10+19) очко. В плей-офф 27-летний нападающий сделал 1 передачу в 5 играх.
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Светлаков не будет продлевать контракт с ЦСКА. Форвард выйдет на рынок свободных агентов (Михаил Зислис)
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