Тело бывшего хоккеиста и тренера Константина Кольцова кремировали в США

Тело обладателя Кубка Гагарина 2011 года в составе уфимского «Салавата Юлаева» белоруса Константина Кольцова кремировали в США, сообщает ТАСС со ссылкой на первого тренера экс-хоккеиста Владислава Остапенко.

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«Его тело кремировали в Америке. Прах должны привезти на родину. Ждем пока информации, когда», — заявил Остапенко.

По сообщениям североамериканских СМИ, причиной смерти стал суицид.

В Континентальной хоккейной лиге Кольцов, выступавший на позиции крайнего нападающего, провёл 426 игр в составе «Салавата Юлаева», «Атланта», «Ак Барса» и минского «Динамо» и набрал 128 (49+79) очков. В составе уфимской команды он стал чемпионом России в 2008 и 2011 годах. Соответственно, в 2011-м он выиграл Кубок Гагарина.