Марченко забросил шайбу в ворота броском с отрицательного угла

Российский нападающий «Коламбуса» Кирилл Марченко забросил шайбу в ворота «Нью‑Йорк Айлендерс» броском с отрицательного угла в матче регулярного чемпионата НХЛ.

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«Коламбус» дома встречается с «Айлендерс». В составе хозяев голы забили Дмитрий Воронков (18‑я шайба в сезоне) и Кирилл Марченко (21). В конце первого периода Марченко сравнял счет (2:2) целенаправленным броском с отрицательного угла.

Россиянин попал точно в шлем своего соотечественника, вратаря «островитян» Ильи Сорокина. От вратарского шлема шайба отлетела в верхний угол ворот.