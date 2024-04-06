Овечкин установил рекорд НХЛ по количеству голов в апреле

В ночь с 5 на 6 апреля на площадке «Пи-Эн-Си-Арены» в американском Роли завершился матч регулярного чемпионата НХЛ «Каролина Харрикейнз» — «Вашингтон Кэпиталз». Победу со счётом 4:2 одержали хозяева льда.

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Российский нападающий и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин в первом периоде оформил дубль, забросив шайбы на четвёртой и на 20-й минутах игры.

Как сообщает сайт StatMuse, Овечкин забросил свою 69-ю шайбу в карьере в апреле и установил рекорд Национальной хоккейной лиги, принадлежащий ранее финскому экс-форварду Теэму Селянне. На третьей строчке — Яромир Ягр с 49 шайбами в данном месяце.

Отметим, что в последних 30 матчах регулярного чемпионата НХЛ на счету Овечкина 21 заброшенная шайба. До этого в 43 матчах с начала сезона Александр отметился восемью забитыми голами.