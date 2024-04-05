Кучеров установил рекорд среди россиян в НХЛ

Нападающий клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров стал первым в истории российским хоккеистом, которому удалось сделать 90 голевых передач в одном сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает РИА Новости.

Форвард оформил ассистентский дубль в матче против «Монреаль Канадиенс», благодаря чему довел число передач в сезоне до 90. Получить достижение Кучерову удалось за 75 матчей.

Среди всех игроков НХЛ розыгрыша 2023/2024 годов россиянин стал вторым, кто сделал 90 ассистов в сезоне. Ранее этой отметки достиг капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид. Случай, когда в рамках одного регулярного сезона сразу два игрока достигли отметки в 90 передач, стал первым за последние 28 лет. В последний раз такая ситуация наблюдалась в 1995/96 годах — тогда аналогичного достижения добились Марио Лемье и Рон Фрэнсис.

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Ранее Кучеров стал первым среди россиян хоккеистом, которому удалось набрать 130 очков в одном сезоне НХЛ. Он стал пятым игроком за историю лиги, который заработал столько очков за один розыгрыш чемпионата.