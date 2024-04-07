Варламова признали лучшим игроком дня в НХЛ

Российский вратарь "Нью-Йорк Айлендерс" Семен Варламов признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Варламов отразил 41 бросок в матче регулярного чемпионата с "Нэшвиллом" (2:0) и в третий раз в сезоне сыграл "на ноль".

Второй звездой дня стал шведский нападающий "Сан-Хосе" Уильям Эклунд, забросивший три шайбы в ворота "Сент-Луиса" (3:2 ОТ). Третьей звездой признан его соотечественник Адриан Кемпе из "Лос-Анджелеса". Нападающий забросил две шайбы и сделал результативную передачу в игре с "Ванкувером" (6:3).

35-летний Варламов в 41-й раз в карьере не пропустил ни одно шайбы за игру, из них 16 матчей "на ноль" он провел в составе "Айлендерс", сравнявшись по этому показателю с Риком Дипьетро. Рекордсменом клуба является Гленн Рёш (25 матчей без пропущенных голов), второе место занимает Билли Смит (22), третьим идет россиянин Илья Сорокин (18).