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Варламова признали лучшим игроком дня в НХЛ

Российский вратарь "Нью-Йорк Айлендерс" Семен Варламов признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Варламова признали лучшим игроком дня в НХЛ
© ТАСС

Варламов отразил 41 бросок в матче регулярного чемпионата с "Нэшвиллом" (2:0) и в третий раз в сезоне сыграл "на ноль".

Второй звездой дня стал шведский нападающий "Сан-Хосе" Уильям Эклунд, забросивший три шайбы в ворота "Сент-Луиса" (3:2 ОТ). Третьей звездой признан его соотечественник Адриан Кемпе из "Лос-Анджелеса". Нападающий забросил две шайбы и сделал результативную передачу в игре с "Ванкувером" (6:3).

35-летний Варламов в 41-й раз в карьере не пропустил ни одно шайбы за игру, из них 16 матчей "на ноль" он провел в составе "Айлендерс", сравнявшись по этому показателю с Риком Дипьетро. Рекордсменом клуба является Гленн Рёш (25 матчей без пропущенных голов), второе место занимает Билли Смит (22), третьим идет россиянин Илья Сорокин (18).

Хоккей
Адриан Кемпе
Билли Смит
Рик Дипьетро
Семен Варламов
Илья Сорокин