Ассист Дорофеева не спас «Вегас» от поражения в матче НХЛ с «Аризоной»

«Вегас Голден Найтс» в гостях уступил «Аризона Койотис» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

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Встреча в Темпе завершилась со счетом 7:4 (0:0, 1:4, 6:0) в пользу «Аризоны». В составе «Вегаса» результативной передачей отметился российский нападающий Павел Дорофеев.

«Голден Найтс идут на седьмом месте на Западе с 92 очками, «Койотис» расположились на 13‑й строчке в конференции с 69 очками.

НХЛ. РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ

«Аризона Койотис» (Глендейл) — «Вегас Голден Найтс» (Парадайс) — 7:4 (0:0, 1:4, 6:0)

Голы: Керфут, 26:17. Доан, 48:19. Бьюгстад, 49:16. Карконе, 49:26, 54:47. Браун, 55:48. Кули, 57:25. — Айкел, 27:39. Карлссон, 31:08. Манта, 34:37. Стивенсон, 38:08.