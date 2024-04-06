Овечкин вышел на четвертое место в НХЛ по количеству голов в возрасте 38 лет

В ночь с 5 на 6 апреля на площадке «Пи-Эн-Си-Арены» в американском Роли завершился матч регулярного чемпионата НХЛ «Каролина Харрикейнз» — «Вашингтон Кэпиталз». Победу со счётом 4:2 одержали хозяева льда.

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Российский нападающий и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин в первом периоде оформил дубль, забросив шайбы на четвёртой и на 20-й минутах игры.

Овечкин забил свой 29-й гол в нынешнем сезоне в возрасте 38 лет. По этому показателю форвард вышел на четвёртое место в истории Национальной хоккейной лиги, обойдя Джо Павелски (28). Третью строчку занимает Мартен Сан-Луи (30), вторую — Джонни Бьюсик (31), рекорд принадлежит Бретту Халлу (37).

Напомним, ранее стало известно, что Овечкин вплотную приблизился к Игорю Ларионову по очкам в НХЛ в возрасте 38 лет.