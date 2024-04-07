Судью НХЛ унесли на носилках после столкновения с хоккеистом

В матче НХЛ игрок врезался в судью Стива Козари на большой скорости. Рефери получил серьезную травму, его унесли с поля на носилках под аплодисменты трибун. Об этом сообщает сайт НХЛ.

Инцидент произошел накануне на PPG Paintings Arena, в третьем периоде поединка «Питтсбург Пингвинз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг».

Рефери Стив Козари столкнулся с защитником «Тампы» Хайдном Флери, получил серьезную травму и не смог подняться.

Лежащего на льду арбитра окружили игроки и медики обеих команд. Его уложили на носилки и унесли с поля под аплодисменты вставших трибун. Козари отвезли в больницу. Он может двигать руками ногами и, как ожидается, полностью выздоровеет.

«Я видел это краем глаза. Защитник «Тампы» входил в игру со скамейки запасных. Думаю, они оба смотрели на шайбу, как и я. Но в последнюю секунду они столкнулись и, я полагаю, ударились шлем в шлем», — рассказал тренер «Пингвинз» Майк Салливан.

По его словам, это было «действительно страшное столкновение», потому что у арбитра не было возможности смягчить падение, когда он упал на лед.

Козари — опытный арбитр, с 2007 года он судит игры регулярного чемпионата НХЛ. Участвовал в матчах плей-офф Кубка Стэнли, включая четыре финала Кубка Стэнли.

Игрок «Тампы» Флери также получил травму и не смог продолжать игру.

Тренер «Лайтнинг» Джон Купер назвал произошедшее «нелепой случайностью». Он надеется, что с обоими пострадавшими все будет в порядке.

Игра завершилась с одним судьей и двумя лайнсменами.