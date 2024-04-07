«Металлург» обыграл «Автомобилист» и вышел вперед в серии плей‑офф КХЛ

Магнитогорский «Металлург» в овертайме победил екатеринбургский «Автомобилист» в третьем матче полуфинальной серии плей‑офф Фонбет Чемпионата КХЛ.

Встреча в Екатеринбурге завершилась со счетом 3:2 (1:1, 0:0, 1:1, 1:0).

В составе «Магнитки» шайбы забросили Робин Пресс, Дмитрий Силантьев и Люк Джонсон. У хозяев отличились Степан Хрипунов и Данил Романцев.

Счет в серии до четырех побед — 2–1 в пользу «Металлурга». Четвертый матч пройдет 9 апреля в Екатеринбурге.