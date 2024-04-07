«Детройт» обыграл «Баффало» и поднялся в зону плей‑офф НХЛ

Хоккеисты «Детройта» на своем льду обыграли «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

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Встреча завершилась со счетом 3:1. В составе победителей шайбы забросили Лукас Раймонд, Патрик Кейн и Дилан Ларкин. У проигравших отличился Тэйдж Томпсон.

«Детройт» набрал 84 очка и поднялся на восьмое место в таблице Восточной конференции, дающее право сыграть в плей‑офф. «Сэйбрз» идут на 12‑й строчке в конференции (79).

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Детройт Ред Уингз» (Детройт) — «Баффало Сэйбрз» (Баффало) — 3:1 (3:1, 0:0, 0:0)

Голы: Раймонд, 0:53. Кейн, 4:24. Ларкин, 7:37 (бол.). — Томпсон, 13:16 (бол.).