Дубль Капризова помог "Миннесоте" победить "Чикаго" в матче НХЛ

"Миннесота Уайлд" со счетом 4:0 одержала победу над "Чикаго Блэкхокс" в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Шайбы забросили российский нападающий Кирилл Капризов (22-я и 49-я минуты), Марко Росси (33) и Фредерик Годро (39).

© Sergei Belski/USA TODAY Sports/Reuters

Кроме того, на счету россиянина результативная передача. Российский форвард гостей Марат Хуснутдинов также отметился голевым пасом. Капризов вышел на седьмое место по количеству набранных очков в регулярных чемпионатах НХЛ за "Миннесоту Уайлд" (323 очка; 155 заброшенных шайб + 168 результативных передач), обойдя канадца Эндрю Брюнетта (321; 119+202). Капризов забил 40-й и 41-й голы в текущем регулярном чемпионате. Он в третьем сезоне подряд смог преодолеть отметку в 40 голов. Регулярный чемпионат сезона-2021/22 россиянин завершил с 47 голами, сезона-2022/23 - с 40.

26-летний Капризов выступает за "Миннесоту Уайлд" с 2020 года, до этого он три года защищал цвета московского ЦСКА. До этого Капризов установил уникальный рекорд "Миннесоты".