«Амур» продлил контракт с защитником

Защитник Иван Мищенко продлил контракт «Амуром», сообщила пресс‑служба хабаровского хоккейного клуба.

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Новое одностороннее соглашение с 28‑летним хоккеистом рассчитано на один сезон.

В регулярном чемпионате КХЛ в сезоне‑2023/24 Мищенко провёл 64 матча, забросил 5 шайб и отдал 14 результативных передач. В плей‑офф в активе защитника шесть матчей и один результативный пас.

В первом раунде плей‑офф Фонбет Чемпионата КХЛ «Амур», занявший восьмое место на Востоке, проиграл в серии лидеру конференции магнитогорскому «Металлургу» (2–4).