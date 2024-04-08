«Локомотив» впервые за 15 лет и второй раз в своей истории вышел в финал плей-офф КХЛ

В Челябинске на «Арене-Трактор» завершился четвёртый матч полуфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между местным «Трактором» и «Локомотивом». Со счётом 3:0 победу одержала команда гостей.

Таким образом, «Локомотив» стал первым финалистом текущего розыгрыша Кубка Гагарина, забрав серию со счётом 4-0.

Это второй раз в истории клуба. Ранее такое случалось в сезоне-2008/2009, в первый год существования лиги. Тогда ярославский клуб проиграл казанскому «Ак Барсу» со счётом 3-4. Также, впервые за 15 лет железнодорожники сыграют в финале Лиги.

Напомним, соперником «Локомотива» в финале станет победитель пары «Автомобилист» — «Металлург». Сейчас счёт в серии 2-1 в пользу магнитогорцев. Следующий матч состоится 9 апреля в Екатеринбурге.