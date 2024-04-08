«Адмирал» сделал квалификационные предложения трем нападающим

«Адмирал» сделал квалификационные предложения нападающим Прохору Корбиту, Семёну Панкратову и Кириллу Петькову.

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В минувшем сезоне Корбит закрепился в основном составе и за 46 матчей габаритный нападающий набрал 12 очков — забросил семь шайб и отдал пять результативных передач.

Петьков пополнил состав команды в результате обмена с клубом «Сочи». На счету Петькова 28 матчей, в которых форвард набрал 11 очков — забросил семь шайб и отдал четыре результативные передачи.

Панкратов пополнил состав «Адмирала» по ходу сезона в результате обмена с ЦСКА. Центральный нападающий провёл свой лучший сезон в карьере. За «моряков» Панкратов сыграл 36 матчей, в которых забросил две шайбы и отдал пять голевых передач.