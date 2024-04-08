СКА пожаловался руководству КХЛ на комментаторов

СКА пожаловался руководству Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на комментаторов КХЛ ТВ. Об этом стало известно «Чемпионату».

Петербургский клуб написал письмо председателю совета директоров Геннадию Тимченко и президенту Алексею Морозову. В нем армейцы выразили недовольство работой пресс-службы лиги и предвзятостью комментаторов.

Также СКА посчитал безответственным ведение социальных сетей КХЛ без модерации комментариев. В команде отметили, что это наносит вред не только конкретному клубу, но и лиге в целом.

Ранее председатель совета директоров СКА Александр Медведев раскритиковал судейство, назвав его дискриминационным, после вылета команды из розыгрыша Кубка Гагарина. За эти слова КХЛ оштрафовала клуб на 500 тысяч рублей.

СКА вылетел во втором круге текущего розыгрыша Кубка Гагарина. Петербуржцы проиграли четвертьфинальную серию «Автомобилисту» со счетом 1:4.