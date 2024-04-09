Деятельность ХК «Сибирь» оказалась убыточной четвертый год подряд

Стали известны финансовые показатели хоккейного клуба «Сибирь» по итогам 2023 года. Деятельность клуба оказалась убыточной четвёртый год подряд. Об этом сообщает НГС со ссылкой на данные Rusprofile.

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В 2023 году Ассоциация «Новосибирский профессиональный хоккейный клуб «Сибирь» получила выручку в 849 млн рублей. Показатель вырос на 67% по сравнению с данными за 2022 год. Прибыль организации выросла на 68%, но сам клуб всё ещё остаётся убыточным — показатель оценивается в минус 12 млн рублей. В последний раз команда получала прибыль в 2019 году — она составила 30 млн рублей. Также в 2023 году новосибирский хоккейный клуб получил взносы и пожертвования на 1,2 млрд рублей — этот показатель вырос на 1%.

Напомним, 22 марта председатель попечительского совета хоккейного клуба «Сибирь», губернатор Новосибирской области Андрей Травников представил команде новое руководство. На должности генерального директора «Сибири» Кирилла Фастовского сменил Лев Крутохвостов.

По итогам прошедшего регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» не смогла пробиться в плей-офф и заняла 10-е место в таблице Восточной конференции.